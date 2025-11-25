Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Szijjártó: Keby európski lídri nesabotovali plán, už mohol byť mier

Na archívnej snímke Péter Szijjártó. Foto: TASR - Jakub Kotian

Szijjártó zdôraznil, že Budapešť podporuje Trumpa a žiada lídrov v Bruseli i štátoch západnej Európy, aby rokovania nesabotovali.

Autor TASR
Budapešť/Bukurešť 25. novembra (TASR) - Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by už viedol k mieru na Ukrajine, keby ho európski lídri nesabotovali. Podľa servera telex.hu to povedal v utorok na okraj medzinárodnej energetickej konferencie v Bukurešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Informuje o tom budapeštiansky spravodajca TASR.

Postoj Maďarska bol vždy jasný: stále sme podporovali prímerie a mierové rokovania. Preto sme boli v posledných rokoch neustále terčom útokov,“ citoval Szijjártóa server hotnews.ro.

Veríme, že tento mierový plán je obrovskou šancou na dosiahnutie mieru. Ukrajinci a my Európania sme v tejto vojne stratili priveľa a nechceme platiť ešte vyššiu cenu za vojnu, za ktorú nenesieme žiadnu zodpovednosť,“ dodal maďarský minister.

Szijjártó zdôraznil, že Budapešť podporuje Trumpa a žiada lídrov v Bruseli i štátoch západnej Európy, aby rokovania nesabotovali.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
