Szijjártó: Keby európski lídri nesabotovali plán, už mohol byť mier
Autor TASR
Budapešť/Bukurešť 25. novembra (TASR) - Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by už viedol k mieru na Ukrajine, keby ho európski lídri nesabotovali. Podľa servera telex.hu to povedal v utorok na okraj medzinárodnej energetickej konferencie v Bukurešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Informuje o tom budapeštiansky spravodajca TASR.
„Postoj Maďarska bol vždy jasný: stále sme podporovali prímerie a mierové rokovania. Preto sme boli v posledných rokoch neustále terčom útokov,“ citoval Szijjártóa server hotnews.ro.
„Veríme, že tento mierový plán je obrovskou šancou na dosiahnutie mieru. Ukrajinci a my Európania sme v tejto vojne stratili priveľa a nechceme platiť ešte vyššiu cenu za vojnu, za ktorú nenesieme žiadnu zodpovednosť,“ dodal maďarský minister.
