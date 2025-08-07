< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Keď existuje dialóg medzi USA a Ruskom, je svet bezpečnejší
Stretnutie ruského Putina a špeciálneho vyslanca USA Steva Witkoffa z predchádzajúceho dňa je dobrou správou pre všetkých, najmä pre strednú Európu, dodal Szijjártó.
Autor TASR
Budapešť 7. augusta (TASR) - Keď existuje dialóg medzi Spojenými štátmi a Ruskom na najvyššej úrovni, tak svet je bezpečnejším miestom. Konštatoval to na Facebooku vo štvrtok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v reakcii na vyhlásenie Kremľa, že ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Stretnutie ruského Putina a špeciálneho vyslanca USA Steva Witkoffa z predchádzajúceho dňa je dobrou správou pre všetkých, najmä pre strednú Európu, dodal Szijjártó, podľa ktorého celý svet v stredu oprávnene venoval pozornosť Moskve.
„Správa zverejnená o stretnutí Putina a Witkoffa mohla priniesť úľavu všetkým, najmä nám tu v strednej Európe, v susedstve vojny,“ podčiarkol maďarský minister.
„Sme si istí, že keď existuje dialóg medzi USA a Ruskom na najvyššej úrovni, svet je bezpečnejším miestom. Preto sme v uplynulých vyše troch rokoch urobili všetko, čo bolo v našich silách - a to aj napriek podlým vonkajším a vnútorným útokom - aby sme udržali otvorené komunikačné kanály. Preto vítame každú príležitosť, keď lídri Spojených štátov a Ruska spoločne rokujú,“ poznamenal Szijjártó. Ako dodal, potvrdilo sa, že vojna na Ukrajine sa neskončí na bojisku, ale za rokovacím stolom, ak sa Američania a Rusi dokážu dohodnúť.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
