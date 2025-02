Szijjártó: Konečne sa v rozpočte OSN ráta s bojom proti terorizmu

Budapešť/New York 5. februára (TASR) - Maďarsko v uplynulých rokoch okrem iného pracovalo aj na tom, aby sa v regulárnom rozpočte Organizácie Spojených národov (OSN) rátalo aj s bojom proti terorizmu, čo sa napokon zrealizovalo. Podľa agentúry MTI to uviedol v stredu v New Yorku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský minister pred zasadnutím skupiny boja proti terorizmu OSN v tejto súvislosti zdôraznil, že terorizmus predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre globálnu bezpečnosť.



Szijártó podotkol, že Maďarsko prispieva k boju proti terorizmu nad svoje možnosti, keďže po New Yorku funguje najväčšie sídlo regionálneho protiteroristického úradu OSN v Budapešti, kde aktuálne s podporou vlády pracuje 28 ľudí.



Upozornil, že tento regionálny úrad zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii programu zameraného na výrazné obmedzenie pohybu teroristov po celom svete, keďže čím voľnejšie sa extrémisti pohybujú, tým rýchlejšie môžu šíriť svoju ideológiu a ľahšie zaútočiť.



O efektivite úradu v Budapešti podľa Szijjártóa svedčí aj skutočnosť, že šéf úradu OSN pre boj s terorizmom Vladimir Voronkov vlani navrhol presunúť ďalšie protiteroristické aktivity do maďarskej metropoly, kde plánujú otvoriť globálne centrum na podporu operácií proti terorizmu. Aj o tom sa bude diskutovať na terajšom rokovaní skupiny, dodal šéf maďarskej diplomacie.