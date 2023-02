Szijjártó kritizoval pomalú integráciu Srbska do EÚ

Budapešť 21. februára (TASR) — Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok v Budapešti ostro kritizoval proces prijímania Srbska do Európskej únie a proces rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu označil za neprijateľne pomalý. Šéf diplomacie o tom podľa agentúry MTI hovoril na spoločnej tlačovej konferencii so srbskou ministerkou zodpovednou za európsku integráciu Tanjou Miščevičovou, informuje spravodajca TASR.



Vojna na Ukrajine a s ňou súvisiace sankcie podľa Szijjártóa spôsobujú európskemu kontinentu vážny bezpečnostný, ekonomický a energetický problém. Táto situácia však súčasne poskytuje aj príležitosť na urýchlenie európskeho integračného procesu.



"Integrácia regiónu západného Balkánu je nielen národným a hospodárskym záujmom Maďarska, ale aj európskym záujmom," zdôraznil šéf maďarskej diplomacie. Spolupráca so Srbskom je podľa neho mimoriadne dôležitá z hľadiska ochrany hraníc pred stupňujúcou sa migráciou, ale aj z hľadiska tranzitu zemného plynu.