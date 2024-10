Szijjártó kritizoval sankcie uvalené Západom na Bielorusko a Rusko

Minsk 31. októbra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok vo svojom prejave v Minsku kritizoval EÚ za uvalenie sankcií na Bielorusko a Rusko.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Szijjártó je jediným vysokým predstaviteľom zo štátov EÚ, ktorý navštívil Minsk, odkedy bieloruský režim v roku 2020 brutálne zasiahol proti disentu a v roku 2022 umožnil ruskej armády využiť bieloruské územie pri útoku na Ukrajinu.



Budapešť si zachovala vzťahy s Ruskom napriek vojne rozpútanej voči Ukrajine a komunikuje aj s inými štátmi, ktoré majú so Západom napäté vzťahy, podotkla AFP.



Szijjártó sa v Minsku zúčastňuje na bezpečnostnom fóre, na ktorom vystúpil aj Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.



Vo svojom prejave prednesenom po rusky Szijjártó povedal, že Západ sa snaží vytvoriť "názorovú hegemóniu", ale že by namiesto toho mal rokovať s Minskom a Moskvou.



Budapešť podľa Szijjártóa vníma kriticky sankcie uvalené na Moskvu a Minsk. Tvrdil tiež, že európska ekonomika trpí sankciami viac ako krajiny, na ktoré boli tieto reštrikcie uvalené. Upozornil aj, že je veľa spôsobov a mnoho ľudí ochotných a schopných sankcie obchádzať.



"My, Maďari, prichádzame k záveru, že ak sankcie nefungujú, nemá zmysel sa nimi zaoberať, nemá zmysel ich uvaľovať. Naši kolegovia v Európe hovoria, že ak sankcie nefungujú, musíme ich sprísniť. Myslím si, že je to nerozumné rozhodnutie," vyhlásil šéf maďarskej diplomacie.



"Domnievame sa, že je potrebné odstrániť prekážky a zabezpečiť slobodu fungovania globálnej ekonomiky," dodal maďarský minister, ktorý Bielorusko navštívil už niekoľkokrát.



Táto jeho cesta do Minska sa uskutočnila dva dni po návšteve maďarského premiéra Viktora Orbána v Tbilisi, ktorá bola interpretovaná ako prejav podpory Rusku naklonenej vládnej strane Gruzínsky sen, vyhlásenej za víťaza opozíciou spochybnených sobotňajších parlamentných volieb.



Ako informovala bieloruská agentúra BelTA, Szijjártó sa v Minsku poďakoval za zabezpečenie spoľahlivých tranzitných dodávok ropy ropovodom Družba.



Na žiadosť novinárov sa Szijjártó vyjadril aj k nedávnym správam, že Ukrajina sa chystá zastaviť tranzitné dodávky ruského plynu cez svoje územie.



Uviedol, že "vôbec nezáleží na tom, či sa v budúcnosti bude ruský plyn dodávať tranzitom cez Ukrajinu", pretože pred niekoľkými rokmi bol vybudovaný plynovod Turecký prúd (Turkish Stream). V tomto roku sa cezeň do Maďarska dostalo 6,2 miliardy kubických metrov zemného plynu, spresnil maďarský šéf diplomacie.



Plynovod Turecký prúd, ktorý vedie cez Bulharsko, prepravuje ruský plyn do Srbska, Maďarska a Rakúska. Turecký prúd bude od roku 2025 jediným plynovodom prepravujúcim ruský plyn do EÚ, keďže sa zastaví jeho preprava cez Ukrajinu, informoval web euractiv.com.