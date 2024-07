Szijjártó kritizoval snahu Borrella podkopať maďarské predsedníctvo

Budapešť 19. júla (TASR) - Je poľutovaniahodné, že vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell sa snaží podkopať plánovaný program maďarského predsedníctva v Rade EÚ. Podľa agentúry MTI to povedal v piatok v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský minister dodal, že takýto krok je nevhodný najmä teraz, keď Európa čelí vážnym krízam, akou je vojna či dramatický pokles konkurencieschopnosti a zahraničnopolitickej váhy Únie.



V reakcii na novinársku otázku Szijjártó uviedol, že od Borrella nedostal pozvánku do Bruselu na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v dňoch 28. až 29. augusta, kedy maďarské predsedníctvo plánuje neformálne stretnutie v Budapešti.



Borrell zvažuje zvolať zasadnutie Rady práve v deň, keď Budapešť mala hostiť neformálne rokovania diplomatov EÚ. To by znamenalo, že akcia maďarského predsedníctva sa neuskutoční na najvyššej úrovni.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)