Szijjártó kritizoval vojakov USA v Kábule za komplikovanie evakuácie

Budapešť 23. augusta (TASR) - Maďarsko sa počas afganskej evakuačnej misie správa ako lojálny a zodpovedný partner, preto to očakáva aj od svojich spojencov. Podľa agentúry MTI to v pondelok v Budapešti vyhlásil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v súvislosti s tým, že americkí vojaci na kábulskom letisku už viackrát zabránili vstúpiť na letisko osobám, ktoré chce Maďarsko evakuovať.



Szijjártó pripomenul, že minulú noc priviezlo maďarské lietadlo v rámci evakuačnej akcie do Budapešti 173 osôb najmä na americkú a rakúsku žiadosť.



"Maďarská vláda očakáva, aby naši spojenci, medzi nimi aj americkí vojaci, osobám, ktoré chceme evakuovať, nebránili vo vstupe na územie letiska, ako sa v uplynulom období už niekoľkokrát stalo," povedal maďarský minister.



Podľa jeho slov neobstojí argument, že na letisku je priveľa ľudí. "Máme tam svoje lietadlo, tieto osoby tam nejdú vyčkávať, okamžite môžu odletieť," zdôraznil Szijjártó, ktorý urgoval pružnejšiu spoluprácu.



Na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta pristálo v nedeľu pred polnocou prvé civilné dopravné lietadlo, ktoré sa zúčastnilo na evakuácii osôb z Afganistanu, oznámil v pondelok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Spirit FM hovorca leteckej spoločnosti Wizz Air András Radó.



Na palube lietadla uvedenej spoločnosti, ktoré priletelo z uzbeckej Buchary, bolo 170 pasažierov. Boli to vo väčšine americkí a afganskí občania, spresnil hovorca.



Afganské militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Tisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať sa z krajiny. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov i Afgancov, ktorí s týmito krajinami spolupracovali.











