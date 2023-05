Szijjártó ku kauze prevádzačov: Vyhosťujeme zahraničných zločincov

Budapešť 22. mája (TASR) - Predčasné prepustenie zahraničných prevádzačov z maďarských väzníc vníma šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó ako vyhostenie zahraničných zločincov. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii v Bruseli, ktorej priebeh zverejnil na svojom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V súvislosti s odmietavou rakúskou reakciou Szijjártó zdôraznil, že ide o suverénne maďarské rozhodnutie, ktoré nie je namierené voči žiadnej susednej krajine. Nie je žiadnou novinkou, že Rakúsko robí kontroly na hraniciach, dodal.



Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg podľa viedenských médií v pondelok predvolal veľvyslanca Maďarska v Rakúsku po tom, čo Maďarsko rozhodlo prepustiť z väzenia zahraničných prevádzačov.



Server szeretlekmagyarorszag.hu pripomína, že koncom mája na základe nového nariadenia maďarskej vlády z väzníc prepustia takmer tisíc zahraničných prevádzačov. Ich väzba je totiž príliš drahá a maďarské väznice sú preplnené. Prevádzači budú mať 72 hodín na opustenie Maďarska.



Szijjártó tento krok chápe ako vyháňanie cudzích zločincov z krajiny. "Bolo by lepšie, keby z krajiny odišli a tiež by bolo lepšie, keby tadiaľto nechodili a ani nepomysleli na to, že by k nám prišli. Postoj Maďarska zostáva nezmenený, nelegálnu migráciu považujeme za mimoriadne nebezpečný proces, preto na našej južnej hranici naďalej najprísnejšie postupujeme proti narušiteľom hraníc a pašerákom ľudí, ktorí im pomáhajú, podnecujú ich alebo ich prepravujú," povedal šéf diplomacie.



"Domnievame sa, že je to úplne zlý signál," povedal Schallenberg pred stretnutím ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Rakúsko v nedeľu v tejto súvislosti posilnilo kontroly na hraniciach so susedným Maďarskom. Intenzívnejšej kontrole podliehajú najmä vozidlá z Maďarska, Rumunska a Srbska, oznámilo ministerstvo vnútra vo Viedni.



Rakúsky rezort vnútra tiež zvažuje možnosť zavedenia ďalších protiopatrení, píše szeretlekmagyarorszag.hu.



