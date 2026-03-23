Szijjártó ku komunikácii s Lavrovom: Ministri EÚ ma žiadajú o pomoc
Pokiaľ ide o rozhovor o Pellegrinim, maďarský minister povedal, že dostal žiadosť slovenskej strany a pomohol.
Autor TASR
Budapešť 23. marca (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v rozhovore pre komerčnú televíziu RTL reagoval na obvinenia týkajúce sa komunikácie so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Szijjártó tvrdí, že ako najdlhšie pôsobiaci minister zahraničných vecí v Európskej únii sa dokáže spojiť so svojimi americkými, ruskými, čínskymi a tureckými kolegami, a že preto často pomáha kolegom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Jedenásť a pol roka som ministrom zahraničných vecí, pôsobím zďaleka najdlhšie v úrade v Únii. Keby novinári a spravodajské služby vedeli, koľkokrát ma ministri zahraničných vecí požiadali o pomoc, aby som ich s niekým dal dokopy. Čo si myslím, že je prirodzené, pretože som vo funkcii jedenásť a pol roka,“ odpovedal Szijjártó na otázku o dôvernosti jeho vzťahu s Lavrovom.
Televízia RTL pripomenula komunikáciu medzi maďarským a ruským ministrom zahraničných vecí zverejnené investigatívnym novinárom Szabolcsom Panyim. V nej šéf maďarskej diplomacie v roku 2020 požiadal ruského ministra o prijatie vtedajšieho slovenského premiéra Petra Pellegriniho v Moskve. Szijjártó v reakcii uviedol, že dostáva veľa takýchto žiadostí, pretože pozná väčšinu ministrov zahraničných vecí v EÚ.
Pokiaľ ide o rozhovor o Pellegrinim, maďarský minister povedal, že dostal žiadosť slovenskej strany a pomohol. Podľa jeho slov takýchto žiadostí bolo aj v uplynulých týždňoch niekoľko.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dal pokyn ministrovi spravodlivosti Bencemu Tuzsonovi, aby prešetril informácie o údajnom odpočúvaní ministra Szijjártóa. Premiér to v pondelok oznámil na Facebooku.
„Odpočúvanie člena vlády je vážnym útokom na Maďarsko. Nariadil som ministrovi spravodlivosti, aby okamžite prešetril informácie týkajúce sa odpočúvania Pétera Szijjártóa,“ napísal Orbán po tom, ako maďarská provládna tlač naznačila, že Péter Szijjártó mohol byť odpočúvaný.
Denník Washington Post v sobotu 21. marca napísal, že Szijjártó pravidelne informoval Rusov o rokovaniach v Európskej únii. V článku sa však nespomína prípadné odpočúvanie šéfa maďarskej diplomacie.
Szijjártó označil článok Washington Postu za „šialené konšpiračné teórie“. Server telex.hu dodáva, že článok okrem iného obsahoval myšlienku, že ruské tajné služby chcú zvrátiť volebnú kampaň v Maďarsku zorganizovaním pokusu o atentát na Orbána.
„Správa o tom, že Orbánovi ľudia podrobne informujú Moskvu o zasadnutiach Rady Európskej únie, by nemala nikoho prekvapiť. Dlho sme to tušili,“ reagoval poľský premiér Donald Tusk. Szijjártó mu odkázal, že by mal radšej prísť do Maďarska otvorene podporiť opozíciu.
Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar uviedol, že „skutočnosť, že maďarský minister zahraničných vecí, dobrý priateľ Sergeja Lavrova, podáva Rusom takmer každú minútu správu o každom stretnutí EÚ, je čistá zrada“.
Podľa nahrávky získanej provládnym serverom mandiner.hu prebieha spravodajská operácia, v rámci ktorej mal investigatívny novinár Panyi poskytnúť telefónne číslo Szijjártóa zahraničnej tajnej službe bližšie nešpecifikovanej členskej krajiny EÚ na odpočúvanie.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
