Szijjártó ku kontrolám hraníc: Za nárast migračného tlaku môže Brusel

Budapešť 4. októbra (TASR) — Za nárast migračného tlaku v strednej Európe nesie zodpovednosť výhradne Európska únia. V súvislosti s hraničnými kontrolami, ktoré Slovensko dočasne obnovuje, to v stredu uviedol minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Stúpajúci migračný tlak v strednej Európe je výhradne vinou Bruselu, keďže ponechanie povinných presídľovacích kvót každodenne ako magnet priťahuje nelegálnych imigrantov a motivuje prevádzačov," tvrdí Szijjártó.



Šéf maďarskej diplomacie vyzval Brusel, aby okamžite ukončil túto migračnú politiku.



Kontroly na hraniciach Slovenska s Maďarskom, ktoré sa zavádzajú od štvrtka (5. 10.) do 14. októbra, budú náhodné. Zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá, snahou bude čo najmenej obmedziť plynulosť premávky. Po stredajšom rokovaní vlády to v Bratislave uviedol slovenský premiér Ľudovít Ódor poverený vedením rezortu vnútra.











