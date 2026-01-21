< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Kyjev protestuje proti petícii v otázke pomoci Ukrajine
Podľa servera telex.hu Szijjártó dodal, že Kyjev tiež oznámil, že obmedzí cestovanie a návštevy maďarských vládnych predstaviteľov v Zakarpatskej oblasti.
Autor TASR
Budapešť 21. januára (TASR) - Ukrajina si predvolala maďarského veľvyslanca v Kyjeve, aby protestovala proti avizovanej petícii Maďarov namierenej voči pomoci Európskej únie vo výške 800 miliárd dolárov Ukrajine. Upozornil na to v stredu na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, podľa ktorého tým Kyjev ďalej vyhrocuje vzájomné vzťahy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarský minister tento krok označil za „veľmi hrubé“ zasahovanie do vnútorných záležitostí Maďarska. Zároveň zdôraznil, že národnú petíciu uskutočnia aj napriek opakovaným protestom Ukrajiny.
Podľa servera telex.hu Szijjártó dodal, že Kyjev tiež oznámil, že obmedzí cestovanie a návštevy maďarských vládnych predstaviteľov v Zakarpatskej oblasti.
„Toto je ďalší krok Ukrajincov, ktorý je v rozpore s európskymi hodnotami a pravidlami, ďalší protimaďarský krok, pretože evidentne chcú obmedziť kontakt medzi maďarskou vládou a maďarskou menšinou žijúcou v Zakarpatskej oblasti, čo je úplne v rozpore so všetkými európskymi pravidlami a hodnotami,“ povedal šéf maďarskej diplomacie vo videu.
Formu, otázky a sprievodné akcie národnej petície, ktorú avizoval premiér Viktor Orbán 14. januára a ktorej súčasťou má byť aj otázka pomoci Ukrajine, má spresniť maďarská vláda v nadchádzajúcich dňoch.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Maďarský minister tento krok označil za „veľmi hrubé“ zasahovanie do vnútorných záležitostí Maďarska. Zároveň zdôraznil, že národnú petíciu uskutočnia aj napriek opakovaným protestom Ukrajiny.
Podľa servera telex.hu Szijjártó dodal, že Kyjev tiež oznámil, že obmedzí cestovanie a návštevy maďarských vládnych predstaviteľov v Zakarpatskej oblasti.
„Toto je ďalší krok Ukrajincov, ktorý je v rozpore s európskymi hodnotami a pravidlami, ďalší protimaďarský krok, pretože evidentne chcú obmedziť kontakt medzi maďarskou vládou a maďarskou menšinou žijúcou v Zakarpatskej oblasti, čo je úplne v rozpore so všetkými európskymi pravidlami a hodnotami,“ povedal šéf maďarskej diplomacie vo videu.
Formu, otázky a sprievodné akcie národnej petície, ktorú avizoval premiér Viktor Orbán 14. januára a ktorej súčasťou má byť aj otázka pomoci Ukrajine, má spresniť maďarská vláda v nadchádzajúcich dňoch.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)