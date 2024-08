Szijjártó:Oficiálne tvrdenia Ukrajiny sú iné ako Podoľakové vyhlásenia

Budapešť/Petrohrad 30. augusta (TASR) - Doterajšie oficiálne signály z Kyjeva sú úplne v rozpore s vyhlásením ukrajinského prezidentského poradcu Mychajla Podoľaka, ktorý podľa tlačových správ oznámil, že jeho krajina od budúceho roka zastaví prevádzku ropovodu Družba, aj tranzit ruského zemného plynu. Podľa agentúry MTI to povedal v piatok v ruskom Petrohrade maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Šéf maďarskej diplomacie dodal, že o vyjadrení Podoľaka sa dozvedel až z tlače. "Oficiálne signály sú v úplnom rozpore s jeho vyhlásením. Doteraz nám Kyjev každým oficiálnym kanálom odkazoval, že Ukrajina si plní zmluvné záväzky a zabezpečuje tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko," povedal.



"Do úvahy môžeme brať iba tieto oficiálne vyhlásenia a mediálne správy komentovať nechceme," zdôraznil.



Podoľak v piatok povedal, že Ukrajina od 1. januára 2025 zastaví prevádzku ropovodu Družba, ktorý zásobuje Maďarsko, Českú republiku a Slovensko ruskou ropou.



Podľa Podoľaka odstavením vedení a vylúčením ruských nosičov energie príde Moskva o svoj najlepší trh. "Európa bola spoľahlivý a dobrý trh, Rusi na ňom najviac zarábali. Všetci v Európe teraz pracujú na tom, aby Rusko nehralo silnú rolu na kontinente," dodal.