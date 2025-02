Szijjártó: Lídri EÚ v Paríži chcú zabrániť mieru na Ukrajine

Budapešť 17. februára (TASR) - Európski lídri rokujúci v pondelok v Paríži chcú zabrániť dosiahnutiu mieru na Ukrajine, poznamenal na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas pracovnej cesty v Kazachstane. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Politici, ktorí presadzujú vojnu a sú proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, sa podľa šéfa maďarskej diplomacie snažia zabrániť nastoleniu mieru na Ukrajine.



Szijjártó vyjadril nádej, že americko-ruské rokovania budú úspešné, a že na Ukrajine bude čím skôr mier. Podotkol však, že treba tiež vidieť, že tí, ktorí nechcú mier, sa aktivizovali v Európe.



"Vojnoví priaznivci sa dnes schádzajú v Paríži. Tí, ktorí posledné tri roky nepretržite prilievali olej do ohňa. Tí, ktorí sa posledné tri roky riadili chybnou stratégiou a ktorých politika neustále vytvárala a naďalej vytvára nebezpečenstvo eskalácie vojny," podčiarkol maďarský minister.



Ako dodal, tieto krajiny v posledných rokoch urážali Trumpa. "Takže dnes sa v Paríži zhromažďujú provojnoví, protitrumpovskí a frustrovaní európski lídri, aby zabránili mierovej dohode na Ukrajine," zhrnul Szijjártó.



Lídri viacerých európskych krajín sa v pondelok stretávajú v Paríži na mimoriadnom summite so zámerom prerokovať plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine.



Neformálne zasadnutie zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron a pozvánku dostali len niektoré európske krajiny. Na stretnutí by sa mali zúčastniť lídri Nemecka, Británie, Talianska, Poľska, Španielska, Holandska a Dánska, ktoré zastupuje pobaltské a škandinávske krajiny. Prítomní budú aj predseda Európskej rady António Costa predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Mark Rutte.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)