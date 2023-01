Szijjártó: Maďari i Srbi cítia bezprostredne vplyvy vojny a migrácie

Budapešť 10. januára (TASR) - Maďarsko a Srbsko pociťujú bezprostredne a veľmi vážne následky vojny na Ukrajine i nelegálneho prisťahovalectva. Obe strany preto majú záujem na čo najskoršom ukončení ozbrojeného konfliktu, vyhlásil v utorok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom diplomacie Srbska Ivicom Dačičom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



Vzhľadom na to, že Maďarsko a Srbsko sú susednými krajinami, sa podľa Szijjártóa bezpečnostné dopady vojny a ekonomické a energeticko-bezpečnostné vplyvy sankcií priamo dotýkajú oboch, a podobne je to aj v prípade narastajúceho migračného tlaku na západobalkánskej trase.



Šéf maďarskej diplomacie pripomenul, že vlani cez Srbsko prišlo do Maďarska 4,8 miliardy kubických metrov zemného plynu, čo je takmer polovica ročnej spotreby, pričom opačným smerom prúdilo 438 miliónov kubických metrov plynu.



Ministri sa zhodli v tom, že ak by Srbsko a Maďarsko podľahli vážnemu tlaku proti výstavbe plynovodu Turecký prúd, tak by teraz mali vážne problémy.



Maďarsko je podľa Szijjártóa pripravené zrealizovať ďalšie projekty v záujme zaručenia bezpečnosti Srbska v oblasti dodávok ropy a dodal, že Srbsko a Maďarsko sú odhodlané do piatich rokov zdvojnásobiť kapacity prepojenia svojich elektrických sietí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)