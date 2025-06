Szijjártó: Maďarov z Blízkeho východu evakuujeme aj v spolupráci so SR

Budapešť 16. júna (TASR) - V niekoľkých krajinách Blízkeho východu prebieha viacero zložitých evakuačných operácií na repatriáciu Maďarov. Z veľkej časti ide o samostatné akcie, čiastočne ale aj v spolupráci so Slovenskou republikou. Podľa agentúry MTI to v pondelok uviedol šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Situácia na Blízkom východe sa stáva čoraz vážnejšou, pričom Irán a Izrael útočia nielen na svoje hlavné mestá, ale aj na niekoľko ďalších lokalít,“ povedal maďarský minister. Podľa jeho slov stúpa počet Maďarov, ktorí by mohli byť v ohrození. „Takže čoraz viac Maďarov sa chce vrátiť domov a byť v bezpečí,“ dodal.



„Samozrejme, ako v každej takejto krízovej situácii, aj teraz organizujeme repatriáciu Maďarov. Keďže vzdušný priestor Iránu aj Izraela je uzavretý, evakuačné operácie sú teraz o niečo zložitejšie a trochu komplikovanejšie ako zvyčajne,“ podotkol Szijjártó.



Vláda podľa jeho slov opäť poskytne informácie o evakuačných operáciách až vtedy, keď budú postihnutí občania v bezpečí.