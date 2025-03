Szijjártó: Maďarská vláda ďakuje Trumpovi za zastavenie fondov

Budapešť/Brusel 17. marca (TASR) - Maďarská vláda je vďačná americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za zablokovanie fondov USAID, ktoré sú základom pre masívnu politickú korupciu v Maďarsku. Podľa servera magyarnemzet.hu to vyhlásil v pondelok v Bruseli šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady pre zahraničné veci Európskej únie Szijjártó vyjadril vďaku za to, že Trump uzavrel tok peňazí, ktorými podľa jeho slov vláda USA v rámci svojej predchádzajúcej zahraničnopolitickej stratégie doteraz zasahovala do vnútorných záležitostí iných krajín.



"V Maďarsku tieto fondy USAID poskytli základ pre masívnu politickú korupciu a finančnú podporu pre zahraničnú intervenciu," podčiarkol maďarský minister.



Spojené štáty zrušia 83 percent programov Agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID), vyhlásil 10. marca americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.



Trump v januári podpísal dekrét, v ktorom žiadal zmrazenie americkej zahraničnej pomoci, aby tak jeho administratíva získala čas na posúdenie zahraničných výdavkov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)