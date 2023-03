Szijjártó: Maďarská vláda nechce zrušiť spoluprácu s ruským Rosatomom

Budapešť 28. marca (TASR) - Maďarsko je odhodlané plniť zmluvu podpísanú pred deviatimi rokmi s ruskou štátnou spoločnosťou pre jadrovú energetiku Rosatom. Vyhlásil to v utorok maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó v Bruseli po zasadnutí Rady ministrov energetiky EÚ, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Projekt Paks 2 v Európe neustále podkopávajú, neustále sa snažia uvaliť sankcie na nukleárne investície, čomu sa priebežne bránime," vyhlásil šéf maďarskej diplomacie. Spresnil, že Rosatom uzavrel zmluvu s nemecko-francúzskym konzorciom na vybudovanie riadiaceho systému v elektrárni. Príslušný parížsky úrad už udelil povolenie, berlínska vláda to ale zatiaľ blokuje.



Szijjártó zdôraznil, že Maďarsko sa zaviazalo vybudovať Paks 2 s Rosatomom. "Naša spolupráca s Rosatomom zatiaľ priniesla pozitívne skúsenosti," povedal minister a dementoval tak správy médií o tom, že by Maďarsko chcelo od spolupráce odstúpiť.



Dohodu medzi Maďarskom a Ruskou federáciou o mierovom využívaní atómovej energie podpísali 14. januára 2014 pri Moskve za účasti predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána a ruského prezidenta Vladimira Putina.



Pôvodný termín dokončenia dostavby dvoch nových blokov elektrárne (rok 2023) sa v procese prijímania zákona o ruskom úvere a schvaľovania projektu Európskou úniou posunul na roky 2026–27. Projekt v hodnote 12 miliárd eur majú podľa pôvodných plánov financovať z 80 percent ruské štátne banky.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)