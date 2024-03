Szijjártó: Maďarská vláda nemôže podporiť Rutteho na post šéfa NATO

Budapešť 5. marca (TASR) - Maďarská vláda nemôže podporiť kandidatúru bývalého holandského premiéra Marka Rutteho na funkciu generálneho tajomníka NATO, oznámil v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v rozhovore pre agentúru Reuters. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Na post generálneho tajomníka NATO nemôžeme podporiť zvolenie osoby, ktorá predtým chcela 'zraziť Maďarsko na kolená'," cituje Reuters šéfa maďarskej diplomacie.



Rutte predtým ostro kritizoval maďarskú vládu, predovšetkým kvôli obavám z dodržiavania princípov právneho štátu. V roku 2021 vyhlásil, že Maďarsko "už nemá miesto v EÚ".



Stalo sa tak krátko po tom, ako väčšinou hlasov poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP v parlamente prijali takzvaný zákon o ochrane detí, do ktorého boli na poslednú chvíľu pridané homofóbne pasáže stigmatizujúce sexuálne menšiny.



Rutte vtedy povedal, že podľa jeho názoru by mal byť homofóbny zákon stiahnutý a dodal: "Maďarsko treba dostať na kolená".



Už v roku 2020 Viktor Orbán zaútočil na Rutteho nezvyčajným tónom, keď povedal, že ak na summite EÚ nedôjde k dohode, "bude obviňovaný Holanďan".



Rutte sa v roku 2010 stal premiérom Holandska, vlani rezignoval a voľby vyhrala krajne pravicová strana Geerta Wildersa, no doteraz sa mu nepodarilo zostaviť vládu. Liberálny politik teda v súčasnosti pôsobí ako úradujúci holandský premiér. Jeho kandidatúru predtým okrem iných podporili aj Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Nemecko.



Voľba generálneho tajomníka si však vyžaduje jednomyseľné hlasovanie, takže maďarské veto môže procesu zabrániť.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)