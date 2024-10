Szijjártó: Maďarská vláda urobila kroky v otázke jazykového zákona SR

Budapešť 28. októbra (TASR) - Maďarská vláda zatiaľ urobila všetky potrebné kroky v súvislosti s novelou slovenského zákona o štátnom jazyku a bude naďalej pracovať na tom, aby nemala negatívny vplyv na práva maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf rezortu na rokovaní Výboru pre národnú spolupatričnosť Národného zhromaždenia k otázke práv maďarskej menšiny najskôr pripomenul zlé skúsenosti na Ukrajine, kde právo používania materinského jazyka je od roku 2015 výrazne obmedzené, pričom táto záležitosť ešte nie je vyriešená.



"V prípade Slovenska sa hovorí o novele jazykového zákona, preto sme k nej začali odborné konzultácie už v ranom štádiu," podčiarkol minister.



Szijjártó dodal, že je v neustálom kontakte so slovenským kolegom Jurajom Blanárom. "Informoval ma, že dôvod a účel tejto novej úpravy jazykového zákona žiadnym spôsobom nevplýva na používanie menšinových jazykov. Takže novela nebola iniciovaná kvôli menšinovým jazykom a nie je zameraná na tieto jazyky," povedal.



Šéf rezortu maďarskej diplomacie vyjadril názor, že spolupráca medzi vládami Maďarska a SR je založená na vzájomnej dôvere a na presadzovaní spoločných záujmov. "Je to dobrý základ na to, aby sme mohli v danej veci konať čo najobozretnejšie a aby sme zabránili opakovaniu toho, čo sa stalo v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine," uzavrel maďarský minister.



Ministerstvo kultúry SR argumentuje, že potreba novelizovať jazykový zákon vyplynula z aplikačnej praxe. Cieľom by malo byť upevnenie postavenia štátneho jazyka či zabezpečenie účinného štátneho dohľadu. Tvrdí, že niektoré ustanovenia zákona boli doteraz opakovane porušované tými istými osobami, čo bolo spôsobené nízkymi sadzbami pokút a obmedzenými kompetenciami orgánu dohľadu.