Szijjártó: Maďarsko a Turecko spoločne podporujú mierové rokovania
V Istanbule je aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý bude rokovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Autor TASR
Budapešť/Istanbul 8. decembra (TASR) - Maďarsko a Turecko spoločne podporujú rokovania o ukončení vojny na Ukrajine a spoločne odsudzujú útoky na ropovody či na tankery v Čiernom mori. V príspevku zverejnenom na Facebooku to v pondelok uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Šéf maďarskej diplomacie v Istanbule zdôraznil, že Turecko je spoľahlivým a férovým tranzitným partnerom a že tento rok do Maďarska dorazí cez plynovod TurkStream približne osem miliárd kubických metrov zemného plynu. Dodal, že sa spoločne postavia aj proti tomu, aby sa otázka dodávok energie prezentovala ako politická alebo ideologická otázka.
Szijjártó pripomenul, že sa v Istanbule uskutočnilo v pondelok prvé zasadnutie Spoločného konzultačného mechanizmu Turecka a Maďarska za účasti ministrov zahraničných vecí, ministrov obrany, poradcov pre národnú bezpečnosť a vedúcich predstaviteľov spoločností obranného priemyslu oboch krajín.
Podľa maďarského ministra tento formát pozdvihne bezpečnostnú politiku a energetickú spoluprácu medzi oboma krajinami na novú úroveň, s osobitným dôrazom na posilnenie energetickej bezpečnosti.
V Istanbule je aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý bude rokovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Podľa servera 24.hu premiér uviedol, že cieľom stretnutia je zhodnotiť európsku a euroázijskú situáciu
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)