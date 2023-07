Szijjártó: Maďarsko aj Kirgizsko presadzujú mier na Ukrajine

Budapešť 24. júla (TASR) - Maďarsko aj Kirgizsko sú súčasťou globálnej väčšiny, ktorej záujmom je dosiahnutie mieru na Ukrajine. V pondelok to zdôraznil maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom kirgizskej diplomacie Ženbekom Kulubajevom. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Szijjártóa už oba tieto štáty zaplatili vysokú cenu za vojnu na Ukrajine, pričom za ňu nenesú žiadnu zodpovednosť. "Obaja súhlasíme s tým, že táto vojna na bojisku nemá žiadne riešenie. Na fronte sú iba mŕtvi, preto chceme čo najskôr prímerie a zároveň chceme zohrať úlohu pri zabezpečovaní zachovania komunikačných kanálov," upozornil maďarský minister.



Szijjártó vyzval Európsku úniu na upevnenie väzieb medzi Európskou úniou a Strednou Áziou. Ako dodal, osobitná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Kirgizskom, ktorá bola parafovaná už v roku 2019, by mala byť čo najskôr podpísaná.



Na treťom zasadnutí maďarsko-kirgizskej strategickej rady obe strany podpísali dohodu o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia.