Szijjártó: Maďarsko by urýchlilo rozšírenie EÚ o západný Balkán

Budapešť/Sarajevo 22. marca (TASR) - Začlenenie štátov západného Balkánu by posilnilo Európsku úniu, čo by bolo obrovskou pomocou pri riešení súčasných problémov. Maďarsko preto vyzýva na výrazné urýchlenie prístupového procesu, vyhlásil v stredu v Sarajeve šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii s bosnianskym rezortným partnerom Elmedinom Konakovičom povedal, že Európa čelí veľmi vážnym výzvam v dôsledku vojny na Ukrajine a súčasná situácia ukazuje jasnejšie ako kedykoľvek predtým, akou veľkou chybou zo strany EÚ bolo to, že v posledných rokoch nepostúpila v otázke rozširovania.



"Ak by bol západný Balkán súčasťou EÚ, tak by Únia bola silnejšia a aj my by sme sa vedeli lepšie postaviť do boja proti migračnej výzve," zdôraznil šéf maďarskej diplomacie s tým, že Maďarsko čelí migračnému tlaku nielen z východu, ale aj z juhu.



Szijjártó pripomenul, že maďarská vláda vyslala do Sarajeva expertov na uľahčenie prístupového procesu a maďarské ozbrojené sily sa podieľajú na tamojšej mierovej misii EÚ 165 vojakmi.











