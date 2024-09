Szijjártó: Maďarsko chce otvoriť prístupové rokovania s Albánskom

Budapešť/Tirana 11. septembra (TASR) - Cieľom súčasného polročného predsedníctva Maďarska v Rade Európskej únie je otvoriť prvé tri kapitoly prístupových rokovaní s Albánskom. Podľa agentúry MTI to oznámil v stredu v Tirane maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarsko predsedá EÚ v čase, keď kontinent čelí mimoriadne vážnym výzvam, na ktoré neexistujú účinné odpovede. Preto je teraz EÚ v zlom stave, jej konkurencieschopnosť neustále klesá. Potrebujeme lieky na problémy a veríme, že jedným z najlepších liekov na tieto problémy by bolo rozšírenie Európskej únie smerom na západný Balkán," uviedol Szijjártó v spoločnom vyhlásení so svojím albánskym náprotivkom Iglim Hasanim.



Únia podľa slov maďarského ministra potrebuje krajiny západného Balkánu viac ako krajiny západného Balkánu členstvo v EÚ. "Národným záujmom Maďarska je rozvoj, mier a stabilita v susedstve, na západnom Balkáne, čomu by rozšírenie dokonale poslúžilo," dodal.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)