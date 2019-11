Szijjártó: Maďarsko chce vyslať na vesmírnu stanicu svojho kozmonauta

Budapešť 29. novembra (TASR) - Maďarská vláda vyčlení v nadchádzajúcich troch rokoch desať miliárd forintov (29,7 milióna eur) na to, aby v roku 2024 mohol maďarský kozmonaut vyletieť na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).



V správach komerčnej televíznej stanice RTL to v piatok uviedol minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Šéf maďarskej diplomacie dodal, že vyslanie kozmonauta je iba jedným z pilierov päťročného kozmického plánu vlády, v rámci ktorého chcú vypustiť maďarskú družicu, vytvoriť flotilu mikrodružíc a inštalovať na ISS maďarské vedecké a meracie prístroje.



Szijjártó spresnil, že otázka kozmonauta sa vynorila práve v súvislosti s maďarským vybavením stanice ISS, ktorého fungovanie by rozbehol práve Maďar.



V uvedenom projekte chce Maďarsko spolupracovať s Ruskom, pretože v súčasnosti jedine Rusi dokážu prepraviť kozmonautov na ISS.



Výcvik najviac štyroch kozmonautov, z ktorých vyberú na misiu jedného, potrvá tri roky, dodal minister.



Szijjartó tento projekt svojej vlády predstavil pôvodne v stredu na stretnutí ministrov členských krajín Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v španielskej Seville.



Prvý maďarský kozmonaut Bertalan Farkas sa v roku 1980 zúčastnil na lete kozmickej lode Sojuz 36 v rámci programu Interkozmos spolu s Valerijom Kubasovom.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)