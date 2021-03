Szijjártó: Maďarsko i Srbsko nákupom východných vakcín chráni ľudí

Budapešť 16. marca (TASR) - Maďarsko i Srbsko nákupom vakcín z Ruska a Číny chránia životy Maďarov a Srbov, povedal v utorok v Belehrade maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so svojím srbským rezortným partnerom Nikolom Selakovičom.



Podľa agentúry MTI Szijjártó zdôraznil, že ak by Belehrad a Budapešť nenakupovali očkovacie látky z Východu, riskovali by životy svojich vlastných občanov. Dodal, že vlády Maďarska a Srbska odmietli záležitosť vakcíny vnímať ideologicky.



Srbsko patrí ku krajinám, ktoré očkujú proti novému typu koronavírusu rýchlejším tempom. V tomto balkánskom štáte so siedmimi miliónmi obyvateľov podali už takmer 1,5 milióna dávok vakcíny - väčšinu ľudí zaočkovali čínskou vakcínou od firmy Sinopharm. Očkuje sa však aj ruskou vakcínou Sputnik V.



Szijjártó 22. januára v Moskve oznámil, že Maďarsko nakúpi z Ruska dva milióny dávok očkovacej látky Sputnik V; očkovať ňou začali 12. februára. Z Číny objednalo Maďarsko päť miliónov dávok očkovacej látky spoločnosti Sinopharm, ktorú začali podávať 24. februára.



Selakovič podčiarkol mimoriadne dobré dvojstranné vzťahy s Maďarskom a pripomenul, že tento rok sa bude konať už šieste spoločné srbsko-maďarské rokovanie vlád, na ktorom budú hovoriť o strategickom partnerstve.



Ministri hovorili aj o spoločnom projekte modernizácie železničných tratí medzi Belehradom a Budapešťou či trate Segedín-Subotica-Baja.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)