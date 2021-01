Szijjártó: Maďarsko kúpi z Ruska vakcíny pre milión ľudí

Moskva/Budapešť 22. januára (TASR) - Maďarsko nakúpi z Ruska dva milióny dávok očkovacích látok proti novému druhu koronavírusu, ktoré budú postačovať na zaočkovanie jedného milióna ľudí. Podľa spravodajského servera Euronews to v piatok povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Uviedol to v Moskve na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.



Szijjártó spresnil, že v prvej etape dovezú 600.000 dávok, v druhej jeden milión a v tretej zvyšných 400.000.



Maďarský minister sa v Moskve stretol aj ruským ministrom zdravotníctva Michailom Muraškom.



Ruskú očkovaciu látku ešte neschválila Európska agentúra pre lieky (EMA), podľa ktorej je použitie takto neschválenej vakcíny v rozpore s pravidlami Európskej únie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)