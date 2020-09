Szijjártó: Maďarsko má záujem zlepšiť vzťahy s Ukrajinou

Budapešť/Užhorod 23. septembra (TASR) - Maďarsko má záujem napraviť svoje susedské vzťahy s Ukrajinou. Súčasný stav totiž nie je dobrý pre Maďarsko, Ukrajinu, ani pre maďarskú menšinu žijúcu v Zakarpatskej oblasti. Povedal to v stredu v Užhorode maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po stretnutí so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom.



Szijjártó podľa agentúry MTI pri tejto príležitosti oznámil, že doviezol z Maďarska 50 kusov pľúcnych ventilátorov ako dar pre nemocnice v Zakarpatskej oblasti.



Maďarský minister dodal, že jeho krajina je ochotná finančne prispieť na obnovu nemocnice v ukrajinskom pohraničnom meste Berehovo, ako aj na rekonštrukciu mosta na rieke Tisa medzi maďarským mestom Záhony a ukrajinským Čopom i na výstavbu obchvatu Berehova a tiež výstavbu cesty od Berehova k štátnej hranici a aj na otvorenie hraničného priechodu pri maďarskej obci Nagyhódos. Maďarsko podľa jeho slov dostavia do roku 2021 diaľnicu M3 až po ukrajinské hranice.



Szijjártó zároveň vyjadril nádej, že dialóg s Kyjevom povedie k zaručeniu práv maďarskej menšiny žijúcej v Zakarpatskej oblasti.



Kuleba v reakcii na novinársku otázku poznamenal, že existuje reálna nádej na schválenie inštitútu dvojakého občianstva na Ukrajine. Podotkol však, že je to veľmi široká otázka, ktorá sa netýka iba maďarskej menšiny.



Szijjártó v reakcii na novinársku otázku zase povedal, že Maďarsko prestane blokovať vzťahy Ukrajiny s NATO v momente, keď maďarská menšina na Ukrajine oznámi Budapešti, že sporné otázky používania menšinového jazyka a vzdelávania sú už pre ňu vyriešené.



Medzi Maďarskom a Ukrajinou sú už dlhšiu dobu naštrbené dvojstranné vzťahy práve pre postoj Ukrajiny k tamojším menšinám vrátane maďarskej. Maďarský ľavicový denník Népszava v tejto súvislosti pripomenul, že vlani na jeseň Ukrajina neumožnila vstup do krajiny štátnemu tajomníkovi Árpádovi Potápimu, ktorý sa tam mal zúčastniť na ceremónii otvorenia obnovenej školy v Užhorode.