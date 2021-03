Szijjártó: Maďarsko mimoriadne profituje zo spolupráce s Japonskom

Budapešť/Tokio 9. marca (TASR) - Maďarsko mimoriadne veľa profituje z účinnej spolupráce s Japonskom, ktorá je založená na vzájomnej úcte a už aj na priateľstve, povedal v utorok v Tokiu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so svojím rezortným partnerom Tošimicuom Motegim.



Informovala o tom agentúra MTI, podľa ktorej je Szijjártó prvým šéfom diplomacie, ktorý tento rok navštívil Japonsko. Maďarsko podľa jeho vyjadrenia spolupracuje s Japonskom aj v oblasti boja proti šíreniu nového druhu koronavírusu - do Maďarska už doviezli milióny liekov.



Maďarská vláda rozhodla, že v Osake otvorí konzulát, povedal Szijjártó.



Ministri rokovali aj o hospodárskej spolupráci, pričom maďarský minister zdôraznil, že vlani 23 japonských firiem rozvíjalo svoje aktivity prostredníctvom pomoci maďarskej vlády s cieľom zachovať miesta 15.600 maďarských zamestnancov. Ďalšie japonské investície smerujú v nadchádzajúcich mesiacoch najmä do ostrihomskej automobilky Suzuki, ale aj do podnikov v potravinárskom sektore.



"Maďarsko presadzuje, aby spolupráca medzi Európskou úniou a Japonskom bola prehĺbená, aby vznikla dohoda o ochrane investícií," citovala MTI šéfa maďarskej diplomacie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)