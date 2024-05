Szijjártó: Maďarsko na krízy na rozdiel od Bruselu reagovalo správne

Budapešť 3. mája (TASR) - Na vážne výzvy posledných rokov našla maďarská zahraničná politika správne odpovede, zatiaľ čo reakcie Bruselu na krízy zlyhali. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v piatok na rokovaní výboru pre európske záležitosti maďarského parlamentu minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Opoziční poslanci pred rokovaním výboru oznámili, že sa na ňom nezúčastnia.



Szijjártó zdôraznil, že výhradným cieľom maďarskej zahraničnej politiky je presadzovanie národných záujmov Maďarska, čo sa deje často proti presile. Podľa jeho slov zahraničná politika krajiny je rozumná, pragmatická a racionálna. Stanovuje si totiž ciele, ktorých naplnenie bude mať pre maďarský ľud pozitívne účinky.



"Maďarská zahraničná politika je otvorená vo všetkých smeroch a jej cieľom je zhromažďovať priateľov a kooperujúcich partnerov, ktorí považujú vzájomný rešpekt za základ svojej zahraničnej politiky. Konflikty nevyhľadávame, no ani sa nebojíme za seba postaviť," podčiarkol.



Szijjártó v tejto súvislosti pripomenul kroky vlády v čase pandémie, ktoré boli podľa neho v záujme Maďarov. Dodal, že na národný záujem sa prihliadalo aj vtedy, keď sa po vypuknutí vojny na Ukrajine Maďarsko nevzdalo spolupráce s Ruskom, pretože zaručuje bezpečné zásobovanie energiou.



"Medzitým sa nám ako susednej krajine podarilo zostať mimo vojny a neurobili sme jediné rozhodnutie, ktoré by prispelo k zvýšeniu počtu mŕtvych," zdôraznil.



V súvislosti s krízou na Blízkom východe Szijjártó pripomenul, že maďarskej diplomacii sa podarilo dostať všetkých maďarských občanov z Pásma Gazy a dosiahnuť prepustenie troch maďarských rukojemníkov.



"Počas vážnych výziev posledných rokov maďarská zahraničná politika vždy našla správne odpovede, kým Brusel na krízy nedokázal reagovať," poznamenal šéf maďarskej diplomacie. EÚ podľa neho zlyhala v každej krízovej situácii a Brusel nedokáže spracovať skutočnosť, že Maďarsko má úspešnú, vlasteneckú a suverénnu vládu, ktorá ide proti bruselskému mainstreamu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)