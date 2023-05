Szijjártó: Maďarsko na rozdiel od EÚ nevníma Čínu ako hrozbu

Budapešť/Brusel 25. mája (TASR) - Maďarsko nevníma Čínu ako riziko či hrozbu, ale ako štát, s ktorým spolupráca prináša mnohé výhody. Európska únia by sa preto mala namiesto rivality zamerať na vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a výhodách. Vo štvrtok to vyhlásil v Bruseli minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na tlačovej konferencii na ministerskom zasadnutí Rady EÚ pre obchodné záležitosti šéf maďarskej diplomacie uviedol, že väčšina členských štátov EÚ vníma hospodársku spoluprácu s Čínou ako hrozbu, pričom Maďarsko zastáva iný postoj.



Návrh jedenásteho balíka sankcií voči Rusku označil Szijjártó za veľmi nebezpečný, pretože by sa dotkol aj ôsmich čínskych firiem. Peking na to podľa jeho slov rázne zareaguje, čo by vyvolalo spätnú reakciu a táto negatívna špirála by bola mimoriadne škodlivá.



