Szijjártó: Maďarsko naďalej pevne stojí za Gruzínskom
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 1. decembra (TASR) - Maďarsko naďalej pevne stojí za Gruzínskom a nikdy nebude súhlasiť s tým, aby Európska únia uvalila sankcie na lídrov tejto krajiny za to, že sa postavili proti medzinárodnému liberálnemu mainstreamu. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Po stretnutí s primátorom Tbilisi Kachom Kaladzem poznamenal, že víťazstvo v októbrových komunálnych voľbách v gruzínskom hlavnom meste jasne ukazuje spokojnosť obyvateľstva s jeho prácou.
„Požiadal som ho tiež, že ak by mal čas, aby sa porozprával s primátorom Budapešti (Gergelyom Karácsonyom). Som si istý, že by mu mohol dať dobré rady, ako riadiť hlavné mesto,“ povedal Szijjártó.
Maďarský minister zdôraznil, že Maďarsko aj Gruzínsko vedú vlastenecké a mierumilovné vlády, medzi ktorými je mimoriadne dobrá spolupráca. „My Maďari budeme vždy podporovať Gruzíncov, nikdy nedovolíme Európskej únii, aby uvalila sankcie na lídrov krajiny. Maďari vedia, aké je to plávať proti prúdu. Vedia, aké je to nestotožniť sa úplne s liberálnym mainstreamom,“ zdôraznil Szijjártó.
„Najdôležitejšie je, čo si myslia ľudia. Ak chcú vyhovieť ľuďom a nie medzinárodným médiám, tak vyhrajú voľby a medzitým vás budú medzinárodné médiá útočiť. A myslím si, že je to oveľa lepšia kombinácia ako naopak, že medzinárodné médiá vás podporujú, ale vy prehráte voľby,“ dodal maďarský minister.
Szijjártó vyjadril nádej, že v európskej politike čoskoro dôjde k vlasteneckému obratu a potom už nebudú útočiť na Gruzínsko.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
