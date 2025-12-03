< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Maďarsko napadne zákaz dovozu ruského plynu
Szijjártó uviedol, že prípravy právnych krokov sú už v plnom prúde a že na koordinácii v tejto veci sa dohodol aj so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom.
Autor TASR
Budapešť 3. decembra (TASR) - Maďarsko plánuje napadnúť plán Európskej komisie zakázať dovoz ruského plynu na Súdnom dvore EÚ, akonáhle bude oficiálne prijatý, oznámil v stredu minister zahraničných vecí Péter Szijjártó s tým, že prípravy právnych krokov sú už v plnom prúde a že na koordinácii v tejto veci sa dohodol aj so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom. Maďarsko podľa Szijjártóa urobí všetko preto, aby ochránilo svoju energetickú bezpečnosť. Informuje o tom TASR.
Predbežnú dohodu o návrhu nariadenia v rámci iniciatívy RePowerEU, ktorý počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy najneskôr do jesene 2027, dosiahli v noci na stredu vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu. Pred oficiálnym prijatím ju ešte musia schváliť členské štáty a europoslanci, čo sa očakáva do konca roka.
„Hneď, ako bude plán RePowerEU formálne prijatý, okamžite ho napadneme na Súdnom dvore EÚ. Súdne konanie sa začne bezodkladne,“ napísal na sieti X Szijjártó, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Bruseli.
Vyjednávačom EP sa na rokovaniach s predstaviteľmi EK a Rady EÚ tiež podarilo dosiahnuť, že eurokomisia sa zaviazala vypracovať legislatívny návrh zákazu dovozu všetkej ruskej ropy, ktorý presadzovali. Návrh má byť podľa vyhlásenia predložený začiatkom budúceho roka, aby zákaz nadobudol účinnosť najneskôr do konca roka 2027.
„Chcel by som povedať, že schválenie a implementácia takéhoto diktátu z Bruselu zo strany Maďarska je nemožná,“ vyhlásil Szijjártó podľa agentúry TASS na neskoršej tlačovej konferencii s maďarskými novinármi.
Maďarský minister podľa svojich slov konzultoval otázku zákazu dovozu ruského plynu aj so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom. Ten podľa Szijjártóa uviedol, že aj vláda SR sa rozhodla pokračovať „v boji proti diktátu“ právnymi prostriedkami. Ministri sa dohodli, že budú koordinovať prebiehajúce prípravy, dodal Szijjártó.
