Szijjártó: Maďarsko neakceptuje protiizraelské návrhy z Bruselu

Na archívnej snímke Péter Szijjártó. Foto: TASR - Jakub Kotian

Oblastná rada Šomron je izraelský správny región, ktorý sa nachádza v najsevernejšej časti Západného brehu Jordánu.

Autor TASR
Budapešť 4. septembra (TASR) - Brusel neustále navrhuje členským štátom protiizraelské opatrenia, ale maďarská vláda ich naďalej odmieta a miesto toho pracuje na budovaní strategickej aliancie a priateľstva so židovským štátom. Uviedol to vo štvrtok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Szijjártó tento postoj zverejnil na sociálnej sieti po stretnutí s predsedom Oblastnej rady Šomron Josim Daganom, s ktorým zhodnotili bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe a vyjadrili poľutovanie nad tým, že v západnej Európe pretrvávajú silné protiizraelské nálady.

Hovorili sme aj o situácii kresťanských komunít na Blízkom východe a zhodli sme sa, že ochrana starovekých kresťanských komunít žijúcich v regióne a zaručenie ich bezpečnosti je pre nás dôležitou spoločnou úlohou,“ zdôraznil šéf maďarskej diplomacie.

Oblastná rada Šomron je izraelský správny región, ktorý sa nachádza v najsevernejšej časti Západného brehu Jordánu. Založená bola v roku 1979.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
