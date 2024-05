Szijjártó:Maďarsko nepodľahne Bruselu a neprijme nelegálnych migrantov

Budapešť 15. mája (TASR) - Maďarsko neprijme nelegálnych migrantov bez ohľadu na to, aký nátlak v tejto záležitosti bude vyvíjať Európska únia. V reakcii na utorňajšie schválenie nového paktu EÚ o migrácii a azyle to podľa agentúry MTI v stredu vyhlásil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Republiky srbskej (srbskej časti Bosny a Hercegoviny) Miloradom Dodikom povedal, že postoj Maďarska v tejto veci je "definitívny a nemenný".



Minister pripomenul, že Maďari o tom rozhodli v referende. "Maďarský ľud sa v plebiscite vyjadril v tom zmysle, že ilegálni migranti nemôžu vstúpiť do Maďarska, Maďarsko nie je ochotné uplatňovať žiadny mechanizmus prerozdeľovania či kvóty," dodal.



Podčiarkol, že nelegálni migranti nemôžu prísť do Maďarska, ktoré si bude chrániť svoje hranice fyzickými prostriedkami a svoje právo bude obhajovať aj právnymi prostriedkami.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)