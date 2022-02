Szijjártó: Maďarsko nepovolí transport smrtonosných zbraní cez krajinu

Budapešť 28. februára (TASR) - Maďarská vláda v pondelok rozhodla, že nepovolí transport smrtonosných zbraní cez územie Maďarska, oznámil minister zahraničných vecí Péter Szijjártó prostredníctvom videozáznamu zverejneného na Facebooku.



Šéf maďarskej diplomacie po prílete do Kosova uviedol, že vypukla vojna, ktorú Maďari nechceli a ani nechcú. "Chceme mier v celom regióne," zdôraznil.



V súvislosti s Kosovom oznámil, že tam sú prítomné maďarské vojenské jednotky, ktoré udržiavajú mier. "V našom susedstve prebieha vojna, preto je čoraz dôležitejšie udržiavať stabilitu západného Balkánu," podčiarkol Szijjártó.



"Sme povinní zabezpečiť, aby Maďarsko nebolo účastníkom vojny na Ukrajine. Maďarsko súhlasilo s aktivovaním Európskeho mierového nástroja, avšak dali sme jasne najavo, že nepošleme na Ukrajinu jednotky ani zbrane. Dnes sme priniesli ďalšie rozhodnutie, že cez územie Maďarska nebudú prevážané smrtonosné zbrane," povedal maďarský minister.



Takéto transporty by podľa jeho slov mohli byť terčom násilných vojenských akcií. "My sme povinní zaručiť bezpečnosť Maďarska a jej obyvateľov," zopakoval Szijjártó.



spravodajca TASR Ladislav Vallach