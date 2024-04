Szijjártó: Maďarsko odmieta posilnenie aktivít NATO na Ukrajine

Budapešť/Brusel 3. apríla (TASR) - Maďarsko je proti zvýšeniu koordinačnej úlohy Severoatlantickej aliancie pri dodávkach zbraní na Ukrajinu a výcviku ukrajinských vojakov, preto sa nebude podieľať na jeho plánovaní, na samotných operáciách a ani na ich financovaní. Podľa agentúry MTI to v stredu počas prestávky zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Bruseli oznámil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský minister povedal, že aktuálne bol predložený návrh, ktorý by mohol Alianciu priblížiť k vojne. Podľa jeho informácií ide o posilnenie koordinačnej úlohy NATO v súvislosti s ukrajinskými dodávkami zbraní a vojenským výcvikom, proti čomu Maďarsko ostro vystupuje.



"Naša krajina pri diskusii o návrhu požiadala ostatné členské štáty, aby sa zamysleli nad tým, či je to dobrý nápad, pretože doteraz koordinácia vojenskej podpory prebiehala na bilaterálnej báze, aliancia sa na tom nepodieľala. Keďže prevažná väčšina členských krajín – môžem povedať 31 – súhlasí s tým, že koordinačná úloha NATO by sa mala v týchto dvoch ohľadoch posilniť, preto sa plánovacie práce začnú už teraz," povedal Szijjártó.



Šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že Maďarsko sa na tom nechce a nebude podieľať. Oznámil tiež, že v Bruseli bude viesť bilaterálne rokovania s kanadským a ukrajinským rezortným partnerom.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)