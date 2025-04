Szijjártó: Maďarsko odmietne zavedenie ciel pre americké tovary

Budapešť 9. apríla (TASR) - Maďarsko bude hlasovať proti návrhu Európskej únie na zavedenie ciel na americké výrobky. Uviedol to vo videu zverejnenom v stredu na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"V súčasnosti existuje veľa otáznikov a neistôt okolo colných opatrení Spojených štátov, preto zo strategického hľadiska je teraz dôležité zachovať pokoj," podčiarkol minister.



Zavedenie ciel na americké tovary v rámci EÚ by spôsobili výrazné zvýšenie cien a namiesto toho by bolo potrebné rokovať o znížení záťaže, dodal Szijjártó.



"Európska únia, žiaľ, urobila vážnu chybu. Tejto situácii sa dalo predísť, ale teraz, keď zlyhala, je najdôležitejšie, aby Brusel situáciu ďalej nezhoršoval," povedal šéf diplomacie. Podľa neho jediným východiskom majú byť rokovania.