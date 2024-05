Szijjártó: Maďarsko sa nezúčastní na výcviku vojakov na Ukrajine

Budapešť 13. mája (TASR) - V najbližších týždňoch sa očakáva súboj súvisiaci s návrhom NATO v otázkach podpory Ukrajiny. Nátlak na Maďarsko je enormný, Budapešť sa však nechce podieľať ani na výcviku ukrajinských vojakov, a ani na dodávke zbraní. Podľa agentúry MTI to v pondelok uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf rezortu na stretnutí parlamentnej frakcie poslancov za vládnu stranu Fidesz varoval, že NATO začalo likvidovať červené čiary, ktoré predtým určilo. Aliancia predtým totiž deklarovala, že nie je účastníkom vojny na Ukrajine a že treba urobiť všetko pre to, aby nedošlo k priamej konfrontácia s Ruskom.



"Teraz sa však už hovorí o tom, že generálny tajomník NATO tak cíti, že by stálo za to, aby Aliancia niečo urobila, pretože to nefunguje, že NATO dva roky nič nerobí, a iba jeho členské krajiny a Európska únia sú schopné páchať činy, ktoré ohrozujú bezpečnosť sveta," povedal Szijjártó.



Dodal, že v rámci týchto snáh chce NATO zvýšiť koordinačnú úlohu pri preprave zbraní, pri výcviku ukrajinských vojakov a chystá sa prijať podporný balík v hodnote sto miliárd eur, čo však Maďarsko odmieta.



"Chceme sa tomu úplne vyhnúť," podčiarkol maďarský minister, podľa ktorého Budapešť v tejto záležitosti čelí obrovskému tlaku.



"Dnes je v kruhoch NATO celkom jasne, široko, otvorene a bez akéhokoľvek pocitu hanby prijatý postoj, že Ukrajincom treba pomáhať aj s rizikom vlastnej bezpečnosti," dodal. Szijjártó podotkol, že Slovensko, ktoré odovzdalo všetky svoje bojové lietadlá, nedostalo včas zo Západu objednanú náhradu, a preto protivzdušnú obranu krajiny dnes zabezpečuje Maďarsko a Česká republika.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)