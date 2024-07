Szijjártó: Maďarsko ostro odsudzuje útok na Golanských výšinách

Budapešť 28. júla (TASR) - Maďarsko ostro odsudzuje sobotňajší raketový útok pripisovaný libanonskému hnutiu Hizballáh proti Izraelu, ktorého obeťami je žiaľ mnoho detí. Vyplýva to zo statusu šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóoa zverejneného v nedeľu na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Takéto útoky výrazne zvyšujú riziko vojny, ktorá môže zachvátiť celý Blízky východ. V súčasnej globálnej bezpečnostnej situácii by vypuknutie vojny na Blízkom východe malo dramatické následky. Preto by medzinárodné spoločenstvo malo teraz zintenzívniť svoje úsilie, aby sa aj naďalej dalo vyhnúť eskalácii krízy na Blízkom východe," podčiarkol Szijjártó.



Raketa odpálená z Libanonu v sobotu zasiahla futbalové ihrisko v mestečku Madždal Šams na Golanských výšinách, ktoré Izrael okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967. Izrael útok pripísal libanonskému hnutiu Hizballáh, ktoré zodpovednosť poprelo.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu sľúbil odvetné kroky a izraelské stíhačky v noci na nedeľu útočili na ciele Hizballáhu na juhu Libanonu. Libanon žiadal medzinárodné vyšetrovanie útoku.



Sobotňajší útok na Golanských výšinách slovne odsúdili predstavitelia OSN, šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell i Spojené kráľovstvo. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken uviedol, že je potrebné zabrániť eskalácii konfliktu na severných hraniciach Izraela. Na zdržanlivosť všetky strany vyzvalo aj Francúzsko.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)