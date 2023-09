Szijjártó: Maďarsko po desaťročiach opäť pošle človeka do vesmíru

Budapešť/Houston 20. septembra (TASR) - Maďarsko po dlhých desaťročiach opäť pošle človeka do vesmíru, uviedol v stredu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó z amerického Houstonu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó v utorok pricestoval do Texasu, aby podpísal zmluvu so spoločnosťou Axiom Space, ktorá úzko spolupracuje s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA).



Šéf maďarskej diplomacie spresnil, že v zmluve bolo zadefinované obdobie od októbra 2024 do začiatku roku 2025, v rámci ktorého bude môcť maďarský astronaut stráviť tridsať dní na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).



Testy maďarského astronauta vo vesmíre podľa Szijjártóa výrazne pomôžu rozvoju high-tech priemyslu v Maďarsku s obzvlášť vysokou pridanou hodnotou, či už v oblasti zdravotníctva alebo vo vývoji súvisiacom s moderným priemyslom.



Maďarský astronaut bude členom medzinárodného štvorčlenného tímu. V súčasnosti sú do výcviku zaradení štyria maďarskí kandidáti na astronautov, prvú fázu výcviku a testovania začnú v Austine a Houstone tento október.



Prvým maďarským kozmonautom je Bertalan Farkas, ktorý sa v roku 1980 do vesmíru dostal na palube kozmickej lode Sojuz 36 spolu s Valerijom Nikolajevičom Kubasovom. Absolvoval aj pobyt na orbitálnej stanici Saľut 6.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)