Szijjártó: Maďarsko podielom z EPF posilní miesto Ukrajiny Libanon
Autor TASR
Budapešť/Bejrút 14. novembra (TASR) - Maďarsko presmeruje svojich približne 600 miliónov forintov (1,56 milióna eur) z Európskeho mierového nástroja (EPF) na posilnenie libanonskej armády namiesto Ukrajiny, čím podporí stabilitu tejto blízkovýchodnej krajiny. Podľa agentúry MTI to v piatok oznámil v Bejrúte maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii so svojím libanonským rezortným partnerom Abdalláhom Búhabíbom zdôraznil, že Európska únia financuje vyzbrojovanie ukrajinskej armády z EPF, čo maďarská vláda nepodporuje, preto maďarský podiel na tomto fonde bol presmerovaný na podporu libanonských ozbrojených síl.
Maďarský minister v tejto súvislosti poznamenal, že posilnenie libanonskej armády je jediný spôsob, ako podporiť stabilitu štátu, pokrok v programe odzbrojovania Hizballáhu, udržiavanie a predĺženie prímeria s Izraelom a predchádzanie novým vojnám v regióne.
Maďarsko podľa Szijjártóa pracuje na posilnení stability regiónu z dvoch príčin. „Je to v národnom bezpečnostnom záujme našej krajiny, keďže bezpečnosť a mier na Blízkom východe sú úzko spojené s bezpečnosťou a mierom v strednej Európe, a po druhé, chceme zabezpečiť, aby každý v regióne mohol žiť v bezpečí, bez teroristických činov a vonkajšieho zasahovania,“ povedal šéf maďarskej diplomacie. Podľa jeho slov k tomu prispieva aj Maďarsko, okrem iného aj šestnástimi vojakmi slúžiacimi v mierovej misii OSN v Libanone (UNIFIL).
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
