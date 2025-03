Szijjártó: Maďarsko podporuje fungovanie a posilňovanie OBSE

Budapešť 25. marca (TASR) - Spolupráca medzi Východom a Západom je nevyhnutná pre bezpečnosť Maďarska a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na to poskytuje najlepšiu živnú pôdu. Preto Maďarsko podporuje jej fungovanie a dokonca aj jej posilňovanie. Podľa servera 24.hu to povedal v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom OBSE Feridunom Sinirliogluom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Historická skúsenosť Maďarska vzhľadom na jeho geografickú polohu je taká, že ak existuje civilizovaná spolupráca medzi Východom a Západom, je to dobré, ale jej nedostatok predstavuje vážny problém," cituje server Szijjártóa.



Vojna na Ukrajine a ohlasy na ňu podľa slov šéfa maďarskej diplomacie vytvorili mimoriadne nebezpečnú situáciu medzi východným a západným svetom, pričom hrozí eskalácia do otvoreného konfliktu. V určitých fázach tejto krízy sa dokonca objavil prízrak tretej svetovej vojny.



Návrat amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa Szijjártóa znamená nádej na obnovu civilizovanej spolupráce. V tejto súvislosti označil znovuotvorenie diplomatických kanálov medzi Washingtonom a Moskvou, a teda vstup oboch krajín do priameho vzájomného kontaktu, za veľmi potešiteľný a upokojujúci vývoj uplynulých rokov.