Szijjártó: Maďarsko podporuje mier, nie Ukrajinu

Budapešť 16. apríla (TASR) - Maďarsko vždy podporovalo mier, nie Ukrajinu, uviedol v stredu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



„V Bruseli nechcú mier, ale pokračovanie vojny! A výmenou za pokračovanie vojny by dali Ukrajine zrýchlené členstvo. Toto ponúka Brusel. Takže o tom všetkom sa už rozhodlo v Bruseli a my budeme musieť za to zaplatiť,“ zdôraznil.



Podľa šéfa maďarskej diplomacie zrýchlený vstup Ukrajiny do Európskej únie by zničil Maďarsko, preto ho Budapešť nepodporuje.



Szijjártó pripomenul, že mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda), ktorej predseda Péter Magyar je najväčším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána, podporuje prijatie Ukrajiny do Únie a podľa toho v Európskom parlamente aj hlasovala.