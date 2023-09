Szijjártó: Maďarsko podporuje posilnenie úlohy OBSE pri budovaní mieru

Budapešť 7. septembra (TASR) - Maďarsko v otázke dosiahnutia mieru podporuje posilnenie úlohy Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá pôsobí ako posledný kanál dialógu medzi Východom a Západom. Podľa agentúry MTI to vo štvrtok v Budapešti uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom diplomacie Severného Macedónska Bujarom Osmanim, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom Severného Macedónska, ktoré je aktuálne predsedajúcou krajinou OBSE, Szijjártó podčiarkol, že udržanie dialógu je jediný spôsob, ktorý môže viesť k mieru na Ukrajine.



Maďari, ktorí žijú v susedstve vojny, chcú podľa jeho slov mier čo najskôr, maďarská vláda preto vyjadruje silnú podporu severomacedónskemu predsedníctvu, aby OBSE mohla naďalej slúžiť ako komunikačný kanál medzi Ruskom a západnou polovicou Európy.



Szijjártó ďalej vyzval na začatie skutočných prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom do EÚ. Zdôraznil, že Európa čelí mimoriadnym ekonomickým a bezpečnostným výzvam, takže stabilita a mier na západnom Balkáne neboli nikdy dôležitejšie ako teraz.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)