Szijjártó: Maďarsko-poľské bratstvo je súčasťou zahraničnej politiky

Budapešť 4. decembra (TASR) - Udržanie maďarsko-poľského bratstva bude naďalej ústredným prvkom stratégie maďarskej zahraničnej politiky, aj keď obe strany budú mať k niektorým otázkam rozdielne postoje. Vyhlásil to v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke s poľským ministrom zahraničných vecí Szymonom Szynkowskim vel Sekom. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarsko-poľské vzťahy sú pre nás viac než priateľstvo a viac než spojeneckú spoluprácu. My v Maďarsku pristupujeme k maďarsko-poľským vzťahom na úrovni bratstva," povedal Szijjártó. Bratstvo je bratstvom podľa jeho slov aj v prípade, ak existujú rôzne postoje či prístupy k určitým otázkam.



Šéf maďarskej diplomacie podčiarkol, že Maďarsko rešpektuje rozhodnutie poľského národa a snaží sa o dobrú spoluprácu so zvolenou vládou.



Ministri sa zhodli, že v záujme silného Poľska i silného Maďarska je silná EÚ. Szijjártó v tejto súvislosti odmietol "extrémne" plány, ktorých cieľom je "vytvorenie akéhosi superštátu", čím by Brusel získal ešte viac právomocí.



"Myslíme si, že v Bruseli je už dosť právomocí. V skutočnosti vidíme, že keď je kríza, ťažké obdobie, tak rozhodnutia členských štátov, rozhodnutia v rámci medzivládnych dohôd a spolupráce, sú vždy omnoho efektívnejšie a rýchlejšie," dodal Szijjártó.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)