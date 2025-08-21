< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Maďarsko ponúklo, že bude hostiť rokovania Ukrajiny a Ruska
Autor TASR
Budapešť 21. augusta (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok uviedol, že maďarská vláda už dvakrát ponúkla svoju krajinu ako miesto pre mierové rokovania zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Ponuka Budapešti podľa neho aj naďalej platí. Poprel tiež správy o tom, že americký prezident telefonoval s maďarským premiérom o blokovaní prístupových rokovaní EÚ s Ukrajinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Szijjártó v podcaste odvysielanom na Facebboku reagoval na správy médií, ktoré cez týždeň informovali, že Biely dom zvažuje Budapešť ako miesto pre možné trojstranné stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, jeho ruského náprotivku Vladimira Putina a prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
„Ak nás potrebujú, sme pripravení poskytnúť primerane spravodlivé a bezpečné podmienky pre takéto mierové rokovania. Budeme radi, ak budeme môcť prispieť k úspechu mierových snáh,“ povedal Szijjártó.
Šéf maďarskej diplomacie zároveň poprel správy agentúr Reuters a Bloomberg o tom, že Trump po pondelkovom summite s ukrajinským prezidentom a európskymi lídrami zavolal maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, aby prediskutovali, prečo Budapešť blokuje prístupové rokovania Ukrajiny s EÚ.
„Chcem jasne povedať, že žiadny takýto telefonát nebol. Nebol. Bodka,“ povedal Szijjártó.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok ozrejmil, že požiadal Trumpa, aby vyvinul tlak na Maďarsko a zmenil jeho postoj k blokovaniu prístupových rokovaní medzi EÚ a Ukrajinou. Americký prezident mu podľa vlastných slov sľúbil, že na tom so svojím tímom popracuje.
