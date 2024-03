Szijjártó: Maďarsko poskytne podporu integrácii Bosny a Hercegoviny

Budapešť, streda 6. marca 2024 (MTI) - Maďarsko poskytne všetku podporu, aby región západného Balkánu vrátane Bosny a Hercegoviny mohol čo najrýchlejšie napredovať v procese európskej integrácie. Podľa agentúry MTI to uviedol v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom bosnianskej diplomacie Elmedinom Konakovičom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie na spoločnej tlačovej konferencii s Konakovičom pripomenul, že Maďarsko sa pripravuje na predsedníctvo v Rade EÚ, a to v čase, keď je aj z vonkajších príčin Únia v čoraz horšej situácii.



"K ceste z tohto zlého stavu by mohla napomôcť nová hybná sila, sviežosť, nové ambície a nová energia. A na otázku, odkiaľ by sa táto nová hybnosť, sviežosť a ambície mohli vziať, je odpoveď jasná, predsa zo západného Balkánu," dodal.



Maďarska podľa Szijjártóa zaujíma postoj, že EÚ dnes potrebuje prijatie krajín západného Balkánu viac, než krajiny západného Balkánu (potrebujú) členstvo v EÚ.



V tejto súvislosti maďarský minister pripomenul, že bol podpísaný akčný plán o výmene poznatkov o prístupovom procese do EÚ po tom, čo Bosna a Hercegovina pred ôsmimi rokmi predložila žiadosť o členstvo. "Teraz nastal čas na skutočný pokrok," uviedol.



Maďarsko aj Bosna a Hercegovina sú podľa jeho slov pod zvýšeným imigračným tlakom. "Pokiaľ bude Brusel presadzovať migračné kvóty, vždy tu budú nelegálni migranti, bude prekvitať obchodovanie s ľuďmi a to všetko bude predstavovať osobitnú výzvu pre západný Balkán," dodal.



Ak bude región západného Balkánu čeliť bezpečnostným výzvam, tak sa zhorší bezpečnostná situácia nielen samotného regiónu, ale aj celej EÚ. "Preto počas nášho predsedníctva v EÚ okrem zrýchlenia rozširovania budeme riešiť aj nelegálnu migráciu a medzi naše priority bude patriť aj boj proti prevádzačom," uzavrel Szijjártó.



Maďarsko bude predsedajúcou krajinou v Rade Európskej únie v druhom polroku 2024. Predsedníctvo prevezme od Belgicka.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)