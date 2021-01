Szijjártó: Maďarsko priebežne rokuje o väčšom nákupe čínskej vakcíny

Budapešť 11. januára (TASR) – Maďarsko priebežne rokuje s Čínou o nákupe väčšieho množstva vakcíny proti novému druhu koronavírusu, ktoré by mohlo byť dodané ešte koncom tejto zimy. V rozhovore pre spravodajský server mfor.hu to v pondelok povedal šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.



Minister uviedol, že sa čaká na splnenie istých podmienok, ktoré však bližšie nešpecifikoval. V tejto súvislosti ostro kritizoval postoj opozície, ktorá má negatívny postoj k očkovacím látkam vyvinutým v krajinách Východu. „Kto si môže vážne myslieť o Rusoch alebo Číňanoch, že by vlastných občanov zámerne očkovali škodlivou vakcínou," spýtal sa Szijjártó.



Experti Národného ústavu farmácie a bezpečnosti potravín podľa neho išli do Ruska, aby preverili výrobu tamojšej očkovacej látky a po návrate uviedli, že ide o najvyššiu možnú technologickú úroveň výroby.



Očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 sa v Maďarsku začalo vlani 26. decembra. V prvom kole prebieha očkovanie zdravotníckych pracovníkov, vakcínu však začali podávať už aj starším ľuďom a čoskoro ju dostanú aj ďalšie rizikové skupiny obyvateľstva.



Maďarsko doposiaľ prevzalo tri zásielky očkovacej látky konzorcia Pfizer/BioNTech určených pre 79 000 ľudí, v utorok má prísť ďalšia zásielka pre zaočkovanie 39 000 osôb.



V decembri vláda spustila webovú stránku, kde sa občania môžu zaregistrovať na očkovanie a dozvedia sa, kedy prídu na rad. Záujem o očkovanie prejavil už milión ľudí. Maďarsko má v súčasnosti zarezervovaných 17,5 milióna dávok vakcíny.



Vírusom SARS-CoV-2 sa v Maďarsku doteraz preukázateľne infikovalo 343 656 ľudí a nákaze podľahlo 10 725 osôb.