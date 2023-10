Szijjártó: Maďarsko-ruská spolupráca je založená na vzájomnom rešpekte

Budapešť/Moskva 13. októbra (TASR) - Maďarsko sa aj v súčasných geopolitických podmienkach snaží pokračovať v spolupráci s Ruskom pri presadzovaní svojich národných záujmov, a to na základe vzájomného rešpektu. Napísal to v piatok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó počas návštevy Moskvy. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarsko-ruská spolupráca v strategicky dôležitých oblastiach je podľa Szijjártóa pre Budapešť veľmi dôležitá, pretože bezpečné dodávky energie nemožno zaručiť bez zachovania vzťahov s Ruskom.



"Sankcie sa nedotýkajú oblasti poľnohospodárstva a ani zdravotníctva, preto naďalej podporujeme expanziu maďarských agropotravinárskych firiem na ruskom trhu a zasadzujeme sa za rozvoj spolupráce v zdravotníctve," dodal.



K dodávkam energií Szijjártó podľa servera 24.hu uviedol, že sú bezpečné, zásobníky zemného plynu dokážu pokryť 62 percent ročnej spotreby a ruskí dodávatelia sa zaviazali pokračovať v plnení zmluvných záväzkov.



"Vláda si zachováva rozumnú politiku, jediným hľadiskom je presadzovanie národného záujmu," povedal v Moskve Szijjártó. Za prirodzené označil, že pricestoval na konferenciu Ruský energetický týždeň a vedie rokovania o budúcnosti energetickej spolupráce.



"V tomto roku sme dostali celý dohodnutý objem zemného plynu a to isté platí aj pre palivo pre atómovú elektráreň," dodal s poznámkou, že aj preprava ropy cez Ukrajinu je nerušená. Szijjártó vyjadril nádej, že nikto túto prepravnú cestu neznemožní, či už finančnými, politickými alebo fyzickými prostriedkami.