Szijjártó: Maďarsko sa neodpojí od ruských zdrojov energií
Pre Maďarsko sú podľa šéfa maďarskej diplomacie dodávky energie čisto fyzickou záležitosťou.
Autor TASR
Budapešť 23. septembra (TASR) - Maďarsko sa neodpojí od ruských energetických zdrojov, vyhlásil pre denník The Guardian maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó - aj napriek tomu, že Biely dom vyzval spojencov NATO, aby prestali nakupovať ruské energie. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Americký prezident Donald Trump v podstate vyzval svojich európskych spojencov, aby prestali dovážať ruskú ropu, aj keď to urobil svojráznym spôsobom, píše server.
„Bez ruskej ropy alebo plynu nemôžeme zaistiť bezpečnosť dodávok energie pre našu krajinu,“ povedal pre denník Szijjártó počas prestávky v rokovaniach na Valnom zhromaždení OSN a dodal, že Trumpov prístup „chápe“.
Pre Maďarsko sú podľa šéfa maďarskej diplomacie dodávky energie čisto fyzickou záležitosťou. „Hovoriť o nákupe ropy a plynu odinakiaľ je možno pekný sen... ale môžeme nakupovať iba tam, kde máme infraštruktúru. A ak sa pozrieme na fyzickú infraštruktúru, je zrejmé, že bez ruských dodávok nie je možné zaistiť bezpečnosť dodávok energie pre krajinu,“ podčiarkol.
Szijjártó v rozhovore nazval západoeurópskych predstaviteľov „fanatikmi“ a vyhlásil, že „je úplne nemožné viesť s nimi racionálny a triezvy dialóg založený na faktoch“.
Zatiaľ čo vzťahy Budapešti s Bruselom zostávajú naďalej napäté, vzťahy Maďarska so Spojenými štátmi sa výrazne zlepšili, dodal Szijjártó s tým, že Maďarsko je jedinou európskou krajinou, ktorej vláda podporuje Trumpa v jeho snahách o mier. „Teraz sú Spojené štáty naším priateľom. A keď je americký prezident vaším priateľom, je to úplne iné, ako keď ste pod tlakom. Čokoľvek prichádza z Bruselu, je veľmi, veľmi tvrdé,“ dodal maďarský minister.
Szijjártóove opakované vyhlásenia o ruskej rope prišli podľa servera po tom, čo Trump podmienil zavedenie nových ruských sankcií úplnou nezávislosťou NATO od ruských dodávok energie: „Som pripravený uvaliť na Rusko významné sankcie, ak sa s tým dohodnú všetky krajiny NATO a začnú robiť to isté, a ak všetky krajiny NATO prestanú nakupovať ruskú ropu,“ napísal Trump na platforme Truth Social.
444.hu dodáva, že maďarská ropná spoločnosť MOL dováža ročne okolo päť miliónov ton ropy cez ropovod Družba, ktorou zásobuje rafinérie v Maďarsku a na Slovensku, pričom práve tieto dve krajiny sa najviac stavajú proti zastaveniu dovozu ruských energií.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
